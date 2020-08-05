Игрок «Аргентинос Хуниорс» Вера: разговаривал с Гайчем и узнал немного о ЦСКА

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера, которым интересуется ЦСКА, прокомментировал ситуацию со своим будущим.



«Я спокоен и стараюсь жить сегодняшним днем. Счастлив в „Аргентинос Хуниорс“, чувствую себя комфортно и ощущаю, что могу дать больше этому клубу и болельщикам. Если трансфер состоится позже, буду счастлив продолжать вносить лепту в успехи команды.



ЦСКА? Разговаривал с Гайчем и немного узнал о клубе. Но я сохраняю спокойствие, несмотря на то что уже получил предложение из клуба», — цитирует Веру TyC Sports.

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в актив один гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.