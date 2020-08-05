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Новичок ЦСКА Гайч сфотографировался на красно-синем танке

Новичок ЦСКА Гайч сфотографировался на красно-синем танке
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Адольфо Гайч сфотографировался на красно-синем танке после подписания контракта с московским ЦСКА.

Сегодня, 5 августа, московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных — € 30 млн.

«Чемпионат» первым сообщил о переговорах Гайча и московского клуба. Московский ЦСКА в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место. Первый матч в чемпионате России сезона-2020/2021 у подопечных Виктора Гончаренко — на выезде 8 августа с подмосковными «Химками».

Адольфо Гайч будет выступать в ЦСКА под 21-м номером
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