Жамалетдинов находится в расположении одного из клубов РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов находится в расположении клуба из топ-10 РПЛ. В ближайшее время он может перейти туда в аренду.



Два предыдущих сезона форвард провел в польском «Лехе» на правах аренды. В чемпионате Польши он 11 раз выходил на поле и не отличился результативными действиями.



В составе московского клуба Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018).

Тимур является воспитанником футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В следующем сезоне забил десять голов за второй состав «армейцев».