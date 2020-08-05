Бабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров с агентами аргентинского форварда Адольфо Гайча.

«Переговоры шли долго. Такое бывает в случае с латиноамериканскими клубами. Всегда большое количество заинтересованных лиц. Относимся к этому с пониманием, это своего рода культура, традиции. К этому надо относиться как к данности, там несколько агентов. Мы были к этому готовы. Конечно, это усложняет процесс, поскольку, договорившись с одним представителем, ты не всегда можешь договориться с другим.

К тому же всё это осложнялось санитарными ограничениями. Была бы возможность, мы отправились бы в Аргентину и решали всё на месте. Это было бы быстрее и проще. Конечно, такие переходы в идеале лучше совершать при наличии личных встреч. Вдвойне приятнее, что удалось договориться на приемлемых условиях", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.