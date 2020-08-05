Бабаев: с приходом ВЭБ и новых спонсоров команда становится сильнее и стабильнее

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, стал ли увереннее вести себя клуб на трансферном рынке по сравнению с прошлым летом.
«Да, мы говорили неоднократно, что с приходом ВЭБ, приходом новых спонсоров, в частности нового генерального спонсора — компании „ИКС Холдинг“, команда становится сильнее и стабильнее. Не говорю, что мы собираемся совершать трансферы за десятки миллионов евро. Это не наш путь. Даже при больших возможностях нельзя выходить за пределы разумного, да и про фэйр-плей забывать нельзя. Но это факт, что лично Игорь Иванович Шувалов принимает активное участие в деятельности клуба.
Максим Станиславович Орешкин — председатель совета директоров вносит большой вклад. Они делают всё, чтобы клуб становился сильнее, добивался результатов. Мы рады, что таким уважаемым людям и государственные деятелям небезразличен ЦСКА и они уделяют так много внимания российскому спорту и футболу, в частности. Но при этом мы не будем бросаться деньгами направо и налево, для российского рынка это неприемлемо. Всё будет по уму", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 августа 2020
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