Бабаев: ЦСКА будет стараться ещё усилиться

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о дальнейших планах «армейцев» на летнее трансферное окно.
«Очень надеюсь, что у ЦСКА в это трансферное окно будут ещё трансферы. Знаю, что фраза „работа ведётся“ уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Предпосылки к тому, что команда в атаке будет выглядеть интереснее, есть. Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 5 августа, московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных — € 30 млн.
- 5 августа 2020
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