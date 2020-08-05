Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: ЦСКА будет стараться ещё усилиться

Бабаев: ЦСКА будет стараться ещё усилиться
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о дальнейших планах «армейцев» на летнее трансферное окно.

«Очень надеюсь, что у ЦСКА в это трансферное окно будут ещё трансферы. Знаю, что фраза „работа ведётся“ уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Предпосылки к тому, что команда в атаке будет выглядеть интереснее, есть. Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 5 августа, московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных — € 30 млн.

Бабаев — о Гайче: нападающего с таким набором качеств у ЦСКА не было
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020