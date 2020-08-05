«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:0.
Первый тайм прошел без ярких моментов. Вторая половина встречи характерна частым нарушением правил с обеих сторон.
На 67-й минуте защитник «Шахтера» Давид Хочолава получил красную карточку. Через три минуты был удален с поля игрок немецкой команды Джон Энтони Брукс.
На 89-й минуте был забит первый в матче гол — отличился нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес. Спустя три минуты «Шахтер» удвоил преимущество усилиями Манора Соломона. Счет до разгромного довел Мораес, оформив дубль.
Благодаря этому результату украинская команда пробилась в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. Первая встреча, в Германии, завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.
- 5 августа 2020
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