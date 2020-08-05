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«Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Истанбул Башакшехир»

«Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Истанбул Башакшехир»
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 4-й минуте нападающий «Копенгагена» Йонас Винд открыл счёт. Во втором тайме, на 53-й минуте, Винд успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 9 минут полузащитник «Копенгагена» Расмус Фальк установил итоговый счёт встречи.

Напомним, в первой встрече «Истанбул Башакшехир» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а турецкий клуб завершил выступления на турнире.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
05 августа 2020, среда. 19:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 0
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Винд – 4'   2:0 Винд – 53' (пен)   3:0 Фальк – 62'
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