«Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Истанбул Башакшехир»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 4-й минуте нападающий «Копенгагена» Йонас Винд открыл счёт. Во втором тайме, на 53-й минуте, Винд успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 9 минут полузащитник «Копенгагена» Расмус Фальк установил итоговый счёт встречи.



Напомним, в первой встрече «Истанбул Башакшехир» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а турецкий клуб завершил выступления на турнире.