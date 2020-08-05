«Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Истанбул Башакшехир»
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 4-й минуте нападающий «Копенгагена» Йонас Винд открыл счёт. Во втором тайме, на 53-й минуте, Винд успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 9 минут полузащитник «Копенгагена» Расмус Фальк установил итоговый счёт встречи.
Напомним, в первой встрече «Истанбул Башакшехир» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а турецкий клуб завершил выступления на турнире.
- 5 августа 2020
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