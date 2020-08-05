Газизов — о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»: люди выдумывают бред, это невозможно

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о сотрудничестве с подмосковными «Химками».



«В РФС недовольны историей про сотрудничество „Спартака“ и „Химок“? Не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Но у меня бывает время по ночам, когда могу что-то почитать. Когда читаю полнейший бред, думаю, наконец-то можно пускать всех по ложному следу. Они сами выдумывают какие-то истории. Почему кто-то имеет право просто сказать, и это начинается тиражироваться? Не могу на это реагировать. Это делается, чтобы „Спартак“ реагировал. Нельзя на это реагировать.

Но есть органы, которые должны закрывать рот. Когда читаю, что кто-то «Спартаку» чего-то подарит… Извините за выражение, за это в нормальном месте что-то делают. Когда очень сильно обижают «Уфу», кто имеет на это право? Когда-то кто-то был в этом уличён? Задевают «Химки». Кто на это имеет право, кто разрешает об этом говорить? Мы должны за это оправдываться или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали, что это не так? Надо разбираться, кому это надо.

Когда мимо нас проходят какие-то клубы и говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трёх игроков, и все подписывают. А это мои коллеги. Звоню, спрашиваю, почему мне не прислали. Я бы первым подписал. Говорю, вы же меня хорошо знаете, мы дружим, или вы думаете, что я другого мнения? А потом понял, что это «Спартак», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.