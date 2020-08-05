Тедеско: пока не знаю, где будем использовать Урунова, но хорошему игроку найдётся место

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о новичке команды Остоне Урунове.
«Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нужно время нам его изучить, а ему – изучить команду. Последние три недели он не работал – у него был коронавирус, поэтому присоединился к нам только во вторник. Сейчас наша задача – поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а Урунов — хороший игрок.
Очень талантливый и молодой, может играть «восьмёрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. Пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдется место», — передает слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 августа 2020
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