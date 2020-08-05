Тедеско прокомментировал слова Газизова, что цель «Спартака» — титулы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова, заявившего, что цель красно-белых — борьба за титулы.

«Вне зависимости от сезона, состава и другого «Спартак» — большой клуб, с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И это нормально, что ты не можешь быть доволен результатами прошлого сезона. Для клуба такого уровня нормально ставить высокие цели. Буду делать всё, чтобы их достичь», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.