Тедеско прокомментировал слова Газизова, что цель «Спартака» — титулы
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова, заявившего, что цель красно-белых — борьба за титулы.
«Вне зависимости от сезона, состава и другого «Спартак» — большой клуб, с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И это нормально, что ты не можешь быть доволен результатами прошлого сезона. Для клуба такого уровня нормально ставить высокие цели. Буду делать всё, чтобы их достичь», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 августа 2020
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