Тедеско не согласился с тем, что «Спартаку» не хватает сильного форварда-иностранца

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, нужны ли еще команде новички.
«Верю в свою команду и соврал бы, если бы начал говорить, что нам обязательно нужен кто-то ещё. Понятно, если возможно что-то усилить, если игрок с хорошими качествами, то любой клуб будет держать глаза и уши востро.
Нам не хватает сильного иностранца в атаке? В России играют очень хорошие футболисты, с сильным характером и мышлением. Не надо всегда думать только об иностранцах. Да, я иностранец, но честно говорю — в России есть отличные игроки. Например, Кокорин и Джикия, которые играют у нас. Просто прекрасные ребята.
У чемпионов в Италии, Англии, Франции, возможно, даже у команд, которые занимали в этих лигах первые три места, есть одна общая черта: средний возраст игроков — 28–30 лет. В «Ювентусе», например, — 31,4. У нас же средний возраст — 22 года, иногда 21,4. А если всех стариков выпустим, то, может быть, будет 23. Сейчас пришел Кокорин, возможно, средний возраст вырастет до 24,5, кто знает, и этого станет достаточно для достижения цели. У нас хорошие русские игроки, но нам нужен опыт", — передает слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 августа 2020
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