Газизов: завожусь, когда обижают клубы. Почему таких людей не затыкают?

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как относится к критике клубов.

«Когда говорю, что мы с Доменико Тедеско одинаково думаем, это не просто слова. Мы все заряжены одной идеей. Нюхом чую, общаюсь с ним. Вижу в глазах игроков, что мы что-то можем. А вокруг ходят люди и что-то постукивают. Кто-то рот откроет, кто-то что-то другое. Я за простые слова. Но „Спартак“ настолько велик, что на это не надо обращать внимания.

Завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Ну пусть подойдёт и скажет, что я нечестный. Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%. Кто имеет право трогать? Почему этих людей не затыкают?" — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.