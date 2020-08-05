«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Борнмута» Натана Аке. Контракт 25-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан на пять лет.
«Рад, что перешёл в „Манчестер Сити“. Хосеп Гвардиола — тренер, которым восхищаются во всём мире. Его достижения в футболе говорят сами за себя. Мне нравится его стиль игры», — отметил Аке.
Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Натан защищал цвета «Борнмута» с 2016 года. Сначала выступал за клуб на правах аренды, перейдя из «Челси», после чего «вишни» выкупили его контракт. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги команда заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в Чемпионшип. Футболист принял участие в 29 матчах чемпионата, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.
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