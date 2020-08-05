«Спасибо всем за каждый прожитый момент». Фарфан попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник Джефферсон Фарфан попрощался с «Локомотивом».
«Прошло три с половиной года. Титул чемпиона, два Кубка и Суперкубок — у меня неизгладимые воспоминания и слова благодарности „Локомотиву“ за это замечательное совместное приключение. Никогда не бывает легко попасть в новый клуб и другую страну, но все они заставляли чувствовать себя в «Локо» как дома и видеть Москву своим домом.
Все стороны хотели продолжить, но, к сожалению, футбол таков. Нужно принимать решения и выбирать другие пути, чтобы двигаться дальше, чтобы прийти к желаемому.
Спасибо всем в клубе за поддержку — коллегам и друзьям, тренерам, физиотерапевтам, рабочим, совету директоров и президенту, а также всем фанатам, которые всегда меня поддерживали. Спасибо всем за каждый прожитый момент. Всегда ношу в сердце «Локомотив», — написал Фарфан на своей странице в «Инстаграме».
Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.
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