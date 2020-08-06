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«Интер» обыграл «Хетафе» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Интер» обыграл «Хетафе» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» принимал испанский «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс Арена» в Германии и завершилась со счётом 2:0.

Счет был открыт в первом тайме. Нападающий итальянского клуба Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку на 33-й минуте встречи. Полузащитник Кристиан Эриксен на 83-й минуте удвоил преимущество хозяев.

Благодаря этому результату итальянская команда пробилась в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. Первая встреча, в Испании, завершилась победой миланцев со счётом 1:0.

В четвертьфинале миланская команда сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер».

В минувшем чемпионате Италии «Интер» занял второе место, гарантировав себе право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
05 августа 2020, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе, Испания
1:0 Лукаку – 33'   2:0 Эриксен – 83'
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