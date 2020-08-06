«Интер» обыграл «Хетафе» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» принимал испанский «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс Арена» в Германии и завершилась со счётом 2:0.

Счет был открыт в первом тайме. Нападающий итальянского клуба Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку на 33-й минуте встречи. Полузащитник Кристиан Эриксен на 83-й минуте удвоил преимущество хозяев.



Благодаря этому результату итальянская команда пробилась в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. Первая встреча, в Испании, завершилась победой миланцев со счётом 1:0.

В четвертьфинале миланская команда сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер».

В минувшем чемпионате Италии «Интер» занял второе место, гарантировав себе право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.