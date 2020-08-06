Газизов — о влиянии жены Федуна на «Спартак»: в клубе этой темы нет
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о Зареме Салиховой, которая является супругой президента клуба Леонида Федуна и, по слухам, принимает важные решения.
«Знаете, это всё-таки семейная тема. Зачем спрашивать других? Спросите у Леонида Арнольдовича. В «Спартаке» этой темы нет. Как могут другие говорить о его супруге? Только Федун должен говорить.
За все, что происходит в клубе, я отвечаю лично. И буду отвечать дальше», — сказал Газизов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Спартак» в минувшем чемпионате страны занял 7-е место. Также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России, в котором уступили будущему обладателю трофея «Зениту».
Новый сезон «Спартак» начнет домашним матчем с «Сочи».
Газизов: нас пытаются загнать в фарватер, чтобы принимали решения, как нужно другим людям
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