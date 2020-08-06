Гюндоган: в «Манчестер Сити» все знают, кто такой Тимо Вернер

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем «Челси» Тимо Вернере.



«Поверьте, в „Манчестер Сити“ все знают, кто такой Тимо Вернер. Многие мои товарищи по команде спрашивали, что это за парень. Он заслуживает уважения», — приводит слова Гюндогана Sport Bild.



В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.



Вернер выступал в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.