Конте: «Интер» заслужил победу над «Хетафе»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над испанским «Хетафе» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«И я, и команда прекрасно понимали, что матч будет трудным. Было понятно, что игра будет „грязной“, но мы не побоялись испачкаться. Команда показала, что готова бороться в каждом эпизоде, за каждый мяч — это то, чего нам не хватало весь сезон. Выход в четвертьфинал Лиги Европы — отличный опыт. Рад, что ребята заряжены на борьбу, а не готовятся к отпуску. Я счастлив, потому что все отдаются игре, даже футболисты, не выходящие в старте. Такой настрой меня радует», — приводит слова Конте Football Italia.

В четвертьфинале «Интер» сыграет с победителем пары «Байер» — «Рейнджерс». Встреча пройдёт 10 августа в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.