Сёмин — Фарфану: не обижайся, «Локомотиву» и Хвича не подошёл

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин опубликовал пост в «Инстаграме», в котором обратился к перуанскому форварду Джефферсону Фарфану. 5-го августа стало известно, что нападающий покидает «железнодорожников».
«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошёл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», — написал Сёмин и проиллюстрировал запись совместным фото с Фарфаном.
В посте Сёмин упомянул Хвичу Кварацхелию — грузинского полузащитника, выступавшего за «Локо» на правах аренды в сезоне-2018/2019. В июле 2019 года Кварацхелия подписал контракт с казанским «Рубином» и стал одним из лидеров команды.
Джефферсон Фарфан провёл за «Локомотив» 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач. В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России, а в 2018 году стал чемпионом страны.
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