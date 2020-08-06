Тренер «Шахтёра» Каштру: «Вольфсбург» прижал нас прессингом

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над «Вольфсбургом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Впечатления хорошие, команда провела очень сильный матч. Сначала „Вольфсбург“ заставил нас играть не очень хорошо, задавив прессингом, мы не использовали зоны, но потом стали создавать моменты. Во втором тайме мы поставили себе цель забить гол. Наша цель – победа при качественной игре, мы не отсиживаемся в обороне. Мы достигли успеха, вышли в четвертьфинал, работаем дальше.

Мы чемпионы Украины, мы в 1/4 финала Лиги Европы. Это фантастический клуб с прекрасным руководством, квалифицированной командой. Ничего плохого в команде нет. Наши результаты это доказывают", — приводит слова Каштру ua.tribuna.com.

В четвертьфинале Шахтёр сыграет с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт». Встреча состоится в Германии 11-го августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.