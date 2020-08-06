Экс-футболист «Реала» извинился за слова о Пике

Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Аргентины Оскар Руджери извинился перед защитником «Барселоны» Жераром Пике. Ранее Руджери назвал Пике игроком второго сорта и сказал, что он известен благодаря тому, что встречается с Шакирой.

«Приношу свои извинения, я никогда не вовлекал семью в эти дела. Я всегда говорил только об игроках. Тогда я ошибся и должен извиниться. Я не знаю его, но я, должно быть, причинил боль семье. Мы, играющие за сборную, чемпионы мира, хорошие центральные защитники», — приводит слова Руджери A Bola.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Пике провёл 35 матчей, в которых забил 1 гол. По итогам сезона каталонский клуб финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстав от «Реала» на 5 очков.