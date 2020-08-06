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В ВОЗ заявили, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой

В ВОЗ заявили, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой
Футбол / Прочие турниры 0

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.

«Большое скопление людей в 40, 50, 60 тыс. человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете всё это в четырёх или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия», — приводит слова Райана France 24.

Из-за пандемии коронавируса ряд турниров были отменены или перенесены. Крупные футбольные соревнования будут проходить без болельщиков.

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