В ВОЗ заявили, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.
«Большое скопление людей в 40, 50, 60 тыс. человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете всё это в четырёх или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия», — приводит слова Райана France 24.
Из-за пандемии коронавируса ряд турниров были отменены или перенесены. Крупные футбольные соревнования будут проходить без болельщиков.
- 6 августа 2020
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:40