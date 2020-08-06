Сергей Cемак станцевал с чернокожими парнями в честь дня рождения супруги. Видео
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подарил танец на день рождения своей жене Анне Семак, которой 5 августа исполнилось 39 лет.
Во время праздничного мероприятия в честь дня рождения Анны Семак российский тренер исполнил танец вместе с чернокожими парнями.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Сезон-2020/2021 в российском футболе начнётся матчем за Суперкубок, в котором «Зенит», ставший победителем Кубка и чемпионом Премьер-Лиги, сыграет с «Локомотивом», который финишировал вторым в чемпионате. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.
В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Ротором», начало – 18:00. Игра состоится 11 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Зенита»
- 6 августа 2020
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12
Партнерский контент