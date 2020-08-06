Сергей Cемак станцевал с чернокожими парнями в честь дня рождения супруги. Видео

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подарил танец на день рождения своей жене Анне Семак, которой 5 августа исполнилось 39 лет.

Во время праздничного мероприятия в честь дня рождения Анны Семак российский тренер исполнил танец вместе с чернокожими парнями.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Сезон-2020/2021 в российском футболе начнётся матчем за Суперкубок, в котором «Зенит», ставший победителем Кубка и чемпионом Премьер-Лиги, сыграет с «Локомотивом», который финишировал вторым в чемпионате. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Ротором», начало – 18:00. Игра состоится 11 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».