Антонио Конте: мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча с «Хетафе» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы прекрасно знали, какие трудности может принести эта игра. Мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра, мы не боялись запачкаться сами. Это хороший знак, временами нам недоставало решимости в этом сезоне.



Прогресс в Европе — это шанс получить опыт. Я доволен выступлением своей команды. У нас было больше шансов, чтобы забить, игроки показали, что на данный момент они хотят продолжать выступления, а не в отпуск.

Я счастлив, когда вижу игроков с такой решимостью. Они становятся сильнее независимо от того, играют они или нет», — сказал тренер Sky Sport Italia.

В четвертьфинале «Интер» сыграет с победителем пары «Байер» — «Рейнджерс».