Антонио Конте: мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча с «Хетафе» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы прекрасно знали, какие трудности может принести эта игра. Мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра, мы не боялись запачкаться сами. Это хороший знак, временами нам недоставало решимости в этом сезоне.
Прогресс в Европе — это шанс получить опыт. Я доволен выступлением своей команды. У нас было больше шансов, чтобы забить, игроки показали, что на данный момент они хотят продолжать выступления, а не в отпуск.
Я счастлив, когда вижу игроков с такой решимостью. Они становятся сильнее независимо от того, играют они или нет», — сказал тренер Sky Sport Italia.
В четвертьфинале «Интер» сыграет с победителем пары «Байер» — «Рейнджерс».
- 6 августа 2020
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12
Партнерский контент