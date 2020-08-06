Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антонио Конте: мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра

Антонио Конте: мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча с «Хетафе» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы прекрасно знали, какие трудности может принести эта игра. Мы ожидали, что в матче с «Хетафе» будет грязная игра, мы не боялись запачкаться сами. Это хороший знак, временами нам недоставало решимости в этом сезоне.

Прогресс в Европе — это шанс получить опыт. Я доволен выступлением своей команды. У нас было больше шансов, чтобы забить, игроки показали, что на данный момент они хотят продолжать выступления, а не в отпуск.

Я счастлив, когда вижу игроков с такой решимостью. Они становятся сильнее независимо от того, играют они или нет», — сказал тренер Sky Sport Italia.

В четвертьфинале «Интер» сыграет с победителем пары «Байер» — «Рейнджерс».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020