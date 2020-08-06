Жоаозиньо не вернётся в «Краснодар». Клуб и игрок не смогли договориться

Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо сообщил, что не вернётся в «Краснодар».
«Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (1 — с пенальти), отдал 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.
«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России занял третье место в турнирной таблице и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. «Динамо» финишировало шестым и попало в отбор Лиги Европы благодаря победе Кубке России «Зенита», также ставшего чемпионом.
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