Хавбек «Зенита» Барриос интересен «Ньюкаслу»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлёк внимание ещё одного европейского клуба.



Как сообщается в «твиттере» Conexion Win, 26-летний колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед».



Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 16 млн. Трансфер хавбека в феврале прошлого года обошёлся «Зениту» в € 15 млн.



Ранее стало известно, что в услугах Вильмара заинтересован «Милан».



В завершившемся сезоне Барриос принял участие в 35 матчах за «Зенит», 26 из которых были сыграны в Российской Премьер-Лиге, и забил 1 мяч. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 петербургская команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса