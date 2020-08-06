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Хавбек «Зенита» Барриос интересен «Ньюкаслу»

Хавбек «Зенита» Барриос интересен «Ньюкаслу»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлёк внимание ещё одного европейского клуба.

Как сообщается в «твиттере» Conexion Win, 26-летний колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 16 млн. Трансфер хавбека в феврале прошлого года обошёлся «Зениту» в € 15 млн.

Ранее стало известно, что в услугах Вильмара заинтересован «Милан».

В завершившемся сезоне Барриос принял участие в 35 матчах за «Зенит», 26 из которых были сыграны в Российской Премьер-Лиге, и забил 1 мяч. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 петербургская команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса
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