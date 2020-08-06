Олег Иванов подписал новый контракт с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов подписал новое соглашение с чеченским клубом, сообщает пресс-служба грозненцев.
«Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/2021.
За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России», — сообщается на официальном сайте «Ахмата».
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Олег Иванов провёл в составе «Ахмата» 27 матчей. На счету полузащитника один гол, одна результативная передача и восемь жёлтых карточек. Напомним, что по итогам минувшего чемпионата России «Ахмат» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.
В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет 9 августа с тульским «Арсеналом» на выезде.
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