Олег Иванов подписал новый контракт с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов подписал новое соглашение с чеченским клубом, сообщает пресс-служба грозненцев.



«Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/2021.



За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России», — сообщается на официальном сайте «Ахмата».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Олег Иванов провёл в составе «Ахмата» 27 матчей. На счету полузащитника один гол, одна результативная передача и восемь жёлтых карточек. Напомним, что по итогам минувшего чемпионата России «Ахмат» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет 9 августа с тульским «Арсеналом» на выезде.