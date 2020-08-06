Савин ответил на претензии по поводу выпуска про смерть Самохвалова

Бывший футболист, а ныне автор канала «КраСава» Евгений Савин в своём «инстаграме» ответил на претензии по поводу выпуска, посвящённого смерти экс-защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Выводы сделаете сами. Ложь №1. «Футболист умер не на тренировке». Клуб сам объявил в день смерти, что Кеша умер во время индивидуальной тренировки! (фото 1). Жена игрока 20 апреля 23:26 сняла видео тренировочных часов Кеши – пробежка в 4.1 км и нет пульса в конце – смерть (видео 2). Почему Аня Самохвалова не всё рассказала на «Матч ТВ», может ответить она сама.



Ложь №2. «Клуб выплатил больше, чем должен». Клуб мог не платить после смерти, как было с квартирой, но если решил помочь, зачем врать? «Локо» заявил, что был должен 1.8 млн, а выплатил 2 млн. Смотрим контракт. Срок контракта (фото 3, фото 4) до 30.06.2021, 14 месяцев, а не 12, как у «разоблачителей». Кеша получал в месяц: 1. Оклад – 86207 р; 2. Бонус – 86207 р; 3. Выплата на аренду жилья – 40230 р. Итого: 212 644 р с НДФЛ – 185 000. 185000×14=2,59 млн. Всего почти 2,6 млн! Не 1,8 и не 2! Существенная разница? Да. Клуб выплатил больше, чем был должен? Нет.



Ложь №3. «Клуб не виноват в смерти футболиста». Переписка игрока с доктором «Казанки». По нашей инфе, «Док» – Юрий Куклин, доктор «Казанки». Просмотр в Жодино с 14 января (фото 5), игрок едет, не зная итогов осмотра (фото 6). Врач знает, что с допуском будут проблемы, ведь есть полиморфные экстрасистолы (фото 6-7). «Док» уговаривает (фото 8-9): косить, что ещё не проходил УМО; не палиться, что есть траблы; не говорить, что что-то проходил; не выкатывать проблемы. А если бы игрок умер прямо в Жодино? В феврале, на сборах «Казанки», ситуация не лучше. Пульс игрока – 215 ударов на тренировке (фото 10). Это за два месяца до смерти. Куда смотрит «Док»? 20.04 он умер.



Признаю, в выпуске были неточности. Например: перерыв в карьере – не год, а восемь месяцев; зарплата Ани – не 50, а 65 тыс. грязными (56 тыс. чистыми). И ещё пара мелких просчётов – будем внимательнее. Вместе мы собрали 13 млн на квартиру вдове и сыну Кеши! Данные из поста передадим в прокуратуру!» — написал Савин.