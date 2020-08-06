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Павел Мамаев: в Ростове люди более добрые. Мне здесь комфортнее

Павел Мамаев: в Ростове люди более добрые. Мне здесь комфортнее
Футбол / РПЛ 0

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев признался, что в Ростове-на-Дону ему комфортнее, чем в Краснодаре.

«Я скажу своё мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные. Чувствуется, что весь город — футбольный. Люди любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов.

Огромное спасибо болельщикам «Краснодара», но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет, но я говорю, что здесь, в Ростове, мне комфортнее.

В Ростове, конечно, инфраструктура лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделён на частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные. Здесь и инфраструктура получше», — сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

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