Павел Мамаев: в Ростове люди более добрые. Мне здесь комфортнее

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев признался, что в Ростове-на-Дону ему комфортнее, чем в Краснодаре.

«Я скажу своё мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные. Чувствуется, что весь город — футбольный. Люди любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов.



Огромное спасибо болельщикам «Краснодара», но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет, но я говорю, что здесь, в Ростове, мне комфортнее.



В Ростове, конечно, инфраструктура лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделён на частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные. Здесь и инфраструктура получше», — сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.