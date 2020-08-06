Павел Мамаев: в Ростове люди более добрые. Мне здесь комфортнее

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев признался, что в Ростове-на-Дону ему комфортнее, чем в Краснодаре.
«Я скажу своё мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные. Чувствуется, что весь город — футбольный. Люди любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов.
Огромное спасибо болельщикам «Краснодара», но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет, но я говорю, что здесь, в Ростове, мне комфортнее.
В Ростове, конечно, инфраструктура лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделён на частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные. Здесь и инфраструктура получше», — сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
- 6 августа 2020
-
11:45
-
11:34
-
11:21
-
11:15
-
11:08
-
10:46
-
10:38
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31