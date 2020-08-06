Игнашевич: иногда смешно слушать бывших футболистов, которые работают на телевидении

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о бывших футболистах, которые выступают экспертами на телевидении.

«Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков — тех, кто ещё не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя всё зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал.

Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов. Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но, с точки зрения тренера, они упускают множество деталей и потому немного несправедливы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.