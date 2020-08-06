«Рома» объявила о продаже клуба Фридкину. Сумма сделки — € 591 млн

«Рома» на своём официальном сайте сообщила, что нынешний владелец команды Джеймс Палотта согласовал продажу клуба.
Новым владельцем «волков» стал миллиардер Дэн Фридкин. Официально сделка была оформлена накануне, 5 августа. Стоимость перехода «Ромы» под контроль The Friedkin Group составила € 591 млн. Ожидается, что средства будут переведены к 31 августа.
Ранее сообщалось, что Палотта был готов продать «Рому» Фридкину за € 710 млн, однако в результате пандемии коронавируса стоимость клуба, по мнению покупателя, упала до € 475 млн. При этом до вспышки инфекции в мире появлялась информация, что за «волков» Фридкин заплатит около € 800 млн.
В начале июня сообщалось, что убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн. В минувшем сезоне команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.
- 6 августа 2020
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