«Интер» объявил о подписании Алексиса Санчеса. Игрок покинул «Манчестер Юнайтед» бесплатно

Нападающий Алексис Санчес перешёл в «Интер» на постоянной основе, сообщает пресс-служба миланского клуба.
31-летний чилийский футболист подписал с «нерадзурри» контракт, рассчитанный до лета 2023 года. При этом итальянскому клубу Алексис достался бесплатно. Он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перебрался в миланскую команду на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что по условиям контракта с «Интером» Санчес будет получать € 7 млн в год. Изначально утверждалось, что «нерадзурри» ведут переговоры с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера, однако впоследствии стало известно, что игрок расторгнет соглашение с «красными дьяволами».
Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.
- 6 августа 2020
-
13:15
-
13:15
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:54
-
11:45
-
11:34
-
11:21
-
11:15
-
11:08
-
10:46
-
10:38
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47