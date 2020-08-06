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«Интер» объявил о подписании Алексиса Санчеса. Игрок покинул «Манчестер Юнайтед» бесплатно

«Интер» объявил о подписании Алексиса Санчеса. Игрок покинул «Манчестер Юнайтед» бесплатно
Футбол / Англия 0

Нападающий Алексис Санчес перешёл в «Интер» на постоянной основе, сообщает пресс-служба миланского клуба.

31-летний чилийский футболист подписал с «нерадзурри» контракт, рассчитанный до лета 2023 года. При этом итальянскому клубу Алексис достался бесплатно. Он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перебрался в миланскую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что по условиям контракта с «Интером» Санчес будет получать € 7 млн в год. Изначально утверждалось, что «нерадзурри» ведут переговоры с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера, однако впоследствии стало известно, что игрок расторгнет соглашение с «красными дьяволами».

Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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