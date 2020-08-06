«Вместе навсегда, малыш». Гильерме попрощался с Фарфаном
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме попрощался с нападающим Джефферсоном Фарфаном в социальных сетях.
Напомним, что московские «железнодорожники» и перуанский форвард не стали продлевать соглашение.
«Мой брат, когда приходит время расставаться, всегда трудно. Но в футболе это время неизбежно для всех. Всегда настаёт момент, когда каждый будет должен идти своей дорогой. Но, слава богу, с нами останутся только хорошие воспоминания, положительные моменты, которые мы прожили вместе за три с половиной года.
Желаю тебе всего наилучшего как в дальнейшей карьере, так и в жизни в целом. Вместе навсегда, малыш. Не забывай, что у тебя здесь появился настоящий друг», — написал Гильерме в «Инстаграме».
- 6 августа 2020
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