«Вместе навсегда, малыш». Гильерме попрощался с Фарфаном

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме попрощался с нападающим Джефферсоном Фарфаном в социальных сетях.

Напомним, что московские «железнодорожники» и перуанский форвард не стали продлевать соглашение.

«Мой брат, когда приходит время расставаться, всегда трудно. Но в футболе это время неизбежно для всех. Всегда настаёт момент, когда каждый будет должен идти своей дорогой. Но, слава богу, с нами останутся только хорошие воспоминания, положительные моменты, которые мы прожили вместе за три с половиной года.



Желаю тебе всего наилучшего как в дальнейшей карьере, так и в жизни в целом. Вместе навсегда, малыш. Не забывай, что у тебя здесь появился настоящий друг», — написал Гильерме в «Инстаграме».