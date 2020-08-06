Сергей Игнашевич: с каждым годом футболисты всё легче меняют клубы

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением по поводу того, насколько футболисты стали менее преданы своим клубам.
«Мне кажется, с каждым годом футболисты всё легче меняют клубы и покидают команды. Если раньше действительно играли за ромбик или эмблему, то сейчас футбол всё больше напоминает бизнес. Очень сложно сохранять преданность одной команде, хотя я уверен, что в глубине души футболист не хочет обижать болельщиков своим переходом, но тем не менее все хотят расти.
Мы прекрасно понимаем болельщиков, они выбирают команду один раз и навсегда, но для футболистов это в первую очередь профессия. Ведь если кому-то из наших поклонников поступит предложение перейти на работу в другой банк или более дорогой супермаркет, он, естественно, не откажется. Так и с футболистом: если им интересуется более статусный клуб, который предлагает зарплату, позволяющую на несколько лет обеспечить его семью, то велик соблазн согласиться на этот вариант, ведь в любой момент игрок может получить травму и завершить карьеру", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
- 6 августа 2020
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