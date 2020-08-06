Караваев отреагировал на слова Федуна о «Зените» и Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразившего уверенность, что сине-бело-голубые «огребут» в Лиге чемпионов.



«Я не обращаю внимания на такое. После футбола пусть говорят что хотят. Наше дело – выходить на поле и играть. Мы в любом случае постараемся как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, и чьи-то слова здесь ни при чём.



В прошлом сезоне мы боролись за выход из группы Лиги чемпионов до последнего тура. Оставался последний рывок. У нас он не получился. При этом бились на равных с достойными соперниками до самого конца. Сейчас нужно пройти как можно дальше. Только такие цели – снова выиграть чемпионат России и как можно лучше сыграть в Лиге чемпионов», — цитирует Караваева «Р-Спорт».

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