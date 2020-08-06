Виктор Кашшаи: у нас есть чёткое понимание о работе арбитров, и будет новый рейтинг судей

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал подготовку арбитров к следующему сезону.



«У команд было совсем мало времени на подготовку: 25 июля был финал Кубка, 7 августа уже Суперкубок. За этот период мы проанализировали все 85 матчей, которые прошли в 2020 году. Теперь у нас есть чёткое понимание о работе арбитров, и, обладая этой информацией, у нас будет новый рейтинг судей, от которого будут зависеть назначения на матч.



В конце июля мы провели семинар судей ПФЛ. Уверен, они будущее судейства России. Также мы провели сбор для женщин-судей, на нём присутствовало 29 человек. Не могу не сказать, как мы горды, что Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина были приглашены на матчи женской ЛЧ.



Сегодня у нас закончился сбор для судей РПЛ, на котором присутствовало 60 человек. В общем, в этот перерыв мы были очень заняты, но эта подготовка была очень важна.



Что нужно арбитрам в следующем сезоне? Судьи должны следовать правилам игры, указаниям УЕФА И IFAB. После каждого тура мы будем анализировать и разбирать их работу, а также организовывать онлайн-семинары и приглашать инспекторов.



Что касается нововведений следующего сезона, то у нас появится тренер по физподготовке, который будет работать постоянно. У наших 60 судей будут Polar Watch, а у других официальных лиц, 250 человек, будут ремни. Мы будем проверять всех, что они делают, как они делают в течение недели — всё будет отслеживаться по показателям и GPS», — приводит слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.