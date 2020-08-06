«Не можем гарантировать, что не будет ошибок. Но у нас есть VAR». Кашшаи — о новом сезоне
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, как в новом сезоне РПЛ будут распределяться назначения арбитров на матчи.
«Каждый семинар, фитнес-тест — это лишь поддержка. Самое главное — это их работа и результат на поле. Мы ждём полной отдачи на матчах и профессионализма. Всё будет зависеть от их работы: будут работать плохо — будут получать меньше назначений. Я уже сказал арбитрам, что это соревнование. Лучшие будут получать больше назначений.
Мы не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок — это человеческий фактор. Но у есть система VAR, и, как показал прошлый сезон, она не раз спасала ситуацию", — приводит слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Виктор Кашшаи: у нас есть чёткое понимание о работе арбитров, и будет новый рейтинг судей
- 6 августа 2020
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