Назначены судьи на матчи «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи»

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенных на 8 августа.



Матч «Бавария» – «Челси» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Отвечать за VAR будут итальянцы – Массимилиано Иррати и его ассистент Марко Гуида. Резервный рефери – румын Раду Петреску.



На встрече «Барселона» – «Наполи» будут работать турецкие судьи. Главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр. Ему помогут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощником рефери станет Мете Калкаван, а ассистировать ему будет Али Палабыйык. Четвёртый судья – Халил Мелер.



Матч «Бавария» – «Челси» состоится в Мюнхене, а «Барселона» и «Наполи» сыграют в Барселоне. Обе встречи начнутся в 22:00 мск 8 августа.

В текущем розыгрыше еврокубков жёлтые карточки будут аннулированы после 1/8 финала