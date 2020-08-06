Назначены судьи на матчи «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи»

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенных на 8 августа.
Матч «Бавария» – «Челси» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Отвечать за VAR будут итальянцы – Массимилиано Иррати и его ассистент Марко Гуида. Резервный рефери – румын Раду Петреску.
На встрече «Барселона» – «Наполи» будут работать турецкие судьи. Главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр. Ему помогут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощником рефери станет Мете Калкаван, а ассистировать ему будет Али Палабыйык. Четвёртый судья – Халил Мелер.
Матч «Бавария» – «Челси» состоится в Мюнхене, а «Барселона» и «Наполи» сыграют в Барселоне. Обе встречи начнутся в 22:00 мск 8 августа.
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