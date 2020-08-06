Джано: были варианты в Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал предложение

Новичок «Ротора» Джано Ананидзе, известный по выступлению за «Спартак», рассказал, как произошёл его переход в волгоградский клуб.



«Я был в этот момент в Грузии. По телефону узнал, что интересуется «Ротор». Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были ещё другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение, всё шло хорошо в переговорах, и я решил вернуться в Россию. Мне этот чемпионат знаком, в России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь, 11 лет провёл в «Спартаке».



Сейчас для меня всё начинается с нуля: я никому не принадлежу, не в аренде. Думаю, травмы позади. Я хочу играть, набрать форму и выйти на прежний уровень. Я очень рад оказаться в клубе!» — цитирует Джано пресс-служба «Ротора».

Джано перешёл в «Ротор»