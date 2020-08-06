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Кашшаи рассказал о планах создать систему разборов судейских моментов

Кашшаи рассказал о планах создать систему разборов судейских моментов
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о создании системы, с помощью которой будет осуществляться разбор судейских моментов.

Ранее венгерский специалист сообщил о планах создания нового рейтинга судей, при котором больше назначений получать будет тот арбитр, который допустил меньше ошибок.

«На этой неделе у нас был разговор с Дюковым о том, что мы будем делать со СМИ после каждого тура. Мы создадим систему, в рамках которой будем информировать о ключевых моментах в прошедших матчах и журналистам, и болельщикам. Пока это проект, но, надеюсь, что в ближайшее время РФС расскажет, как можно будет получать актуальную информацию.», — приводит слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Виктор Кашшаи: у нас есть чёткое понимание о работе арбитров, и будет новый рейтинг судей
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