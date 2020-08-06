«Спартак» заключил спонсорское соглашение с компанией RBK.money

Сегодня московский «Спартак» подписал контракт с RBK.money.

Генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков, управляющий директор компании Кирилл Бурлаков и генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировали заключение спонсорского соглашения.

«Мы к этой пресс-конференции всю жизнь готовились. С момента, когда мы начали договариваться, произошло так много событий, что понимаешь – наступает мечта. Мы не просто болельщики „Спартака“, а ярые болельщики. Нас папа привёл на трибуну 40 лет назад. Мы почувствовали, что что-то осталось в сердце, и оно там остаётся. Мы долго шли к тому, чтобы она воплотилась в чуть большее, чем любовь, хотели помочь клубу завоевать те позиции, которых он достоин. От Газизова мы услышали главную вещь – в России есть только один великий клуб. Поэтому мы здесь. Мы любим «Спартак»», — передаёт слова Дениса Бурлакова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Когда я познакомился с ребятами, понял, что любовь к „Спартаку“ у них навсегда. Это большой успех, что такие бизнесмены будут делать „Спартак“ сильнее. Добро пожаловать в „Спартак“. В моём понимании, сегодня прорыв. Наконец-то в нашем футболе происходят такие процессы", — сказал Газизов.

«Никто не воспринимает клуб как бизнес-актив, а мы хотим предпринять попытку, чтобы Спартак вышел не самоокупаемость, сделать из него бизнес-актив, сделать клуб прибыльным. В нашей стране не умеют относиться к спорту как к бизнесу. Мы будет использовать практики АПЛ и испанской лиги, чтобы сделать „Спартак“ клубом, который выйдет на самоокупаемость», — заявил Кирилл Бурлаков.