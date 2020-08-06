Джано оценил свою форму на 30 процентов от оптимальной

Новичок «Ротора» полузащитник Джано Ананидзе рассказал, как соскучился по футболу, и оценил свою нынешнюю форму.



«Я очень соскучился по футболу! Из Кипра прилетел в марте, началась пандемия, и на три-четыре месяца всё остановилось. Я ждал официального предложения, чтобы скорее подписать контракт с клубом и начать тренироваться, потому что я скучаю по футболу, хочу играть! Тем более в октябре будет важный матч сборной Грузии с Беларусью. Хочу быстро привести себя в форму, чтобы помочь «Ротору» и сборной.



Свою форму могу оценить на 30% от оптимальной. Когда я был дома, сам тренировался, но это всё равно не те тренировки, что с командой и тренером. Мне нужно две недели, максимум три, чтобы прийти к оптимальным кондициям. Надеюсь, что мне в этом помогут», — цитирует Джано пресс-служба «Ротора».

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