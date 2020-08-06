Малком: слухи о «Севилье» — это фейковые новости
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал слухи о своём возможном уходе в испанскую «Севилью».
«Я счастлив в «Зените». Я не лучшим образом начал сезон из-за травмы, но как только смог восстановиться и выйти на поле, всё встало на свои места.
Здесь всё по-другому, в «Барселоне» собраны лучшие в мире игроки. В «Зените» хорошие футболисты, но они не так известны. Я пришёл в команду, понимая, что должен что-то изменить и помочь своим партнёрам.
В последнее время появилось много слухов о «Севилье», но это всё фейковые новости. Мои мысли находятся с «Зенитом», я собираюсь полностью отработать свой контракт», — приводит слова игрока Marca.
В прошедшем сезоне чемпионата России Малком провёл 12 матчей, забил четыре мяча и сделал один ассист.
- 6 августа 2020
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