Газизов: скоро у меня будут помощники. В клубе появятся два спортивных директора

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в клубе уже рассматривают кандидатов на должность спортивных директоров красно-белых.

«Мы анонсировали, что у нас будет два спортивных директора. Один будет отвечать за молодёжку, а второй — за основную команду. Спортивные директора появятся. Мы смотрим кандидатов. Пока я исполняю всё, но скоро у меня появятся помощники», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, что «Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба 10 июля. Ранее Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе».

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