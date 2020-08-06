«Если мы будем реагировать на всё, у нас не хватит сил». Газизов — о слухах про «Химки»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос, почему клуб не подаёт иск о клевете из-за разговоров о сотрудничестве красно-белых с подмосковными «Химками».
Ранее средства массовой информации сообщали о том, что в подмосковный клуб может перейти на правах аренды группа игроков «Спартака». Также появлялись слухи, что красно-белые были готовы оказать финансовую помощь «Химкам», чтобы они смогли выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Почему мы не подаём иск о клевете из-за разговоров вокруг «Химок»? Если мы будем реагировать на всё, то у нас просто не хватит сил. Есть соответствующие структуры в РФС, насколько я знаю, они заинтересовались этим вопросом», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 6 августа 2020
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:12
-
14:57
-
14:45
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:07
-
14:00
-
13:52
-
13:43
-
13:28
-
13:15
-
13:15
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:54
-
11:45
-
11:34
-
11:21
-
11:15
-
11:08
-
10:46
-
10:38
-
10:15
-
09:59