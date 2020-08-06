«Если мы будем реагировать на всё, у нас не хватит сил». Газизов — о слухах про «Химки»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос, почему клуб не подаёт иск о клевете из-за разговоров о сотрудничестве красно-белых с подмосковными «Химками».

Ранее средства массовой информации сообщали о том, что в подмосковный клуб может перейти на правах аренды группа игроков «Спартака». Также появлялись слухи, что красно-белые были готовы оказать финансовую помощь «Химкам», чтобы они смогли выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Почему мы не подаём иск о клевете из-за разговоров вокруг «Химок»? Если мы будем реагировать на всё, то у нас просто не хватит сил. Есть соответствующие структуры в РФС, насколько я знаю, они заинтересовались этим вопросом», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.