Сергей Терехов близок к переходу из «Оренбурга» в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Оренбурга» Сергей Терехов близок к переходу в «Сочи».
Переговоры находятся в финальной стадии. На 30-летнего футболиста также претендовали «Краснодар» и «Рубин».
Терехов начинал карьеру в брянском «Динамо», а в 2009 году перешёл в одноимённый клуб из Москвы. Будучи игроком бело-голубых, играл на правах аренды за «Химки» и «Балтику». Впоследствии выступал за «Волгарь» и возвращался в столичное «Динамо», а цвета «Оренбурга» защищает с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.
Напомним, «Оренбург» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России вылетел в Футбольную национальную лигу. В свою очередь «Сочи» сохранил прописку в элитном дивизионе.
- 6 августа 2020
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