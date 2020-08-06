Газизов: команда проходит тестирования на коронавирус каждые пять дней. Пока всё нормально
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о проверках команды на коронавирус.
Ранее появилась информация, что заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Зените». Петербургский клуб, которому предстоит завтра провести матч с «Локомотивом» за Суперкубок, опроверг эти слухи.
«Команда проходит тестирования каждые пять дней согласно регламенту. Например, сегодня в 10 часов проходили очередной тест. Пока всё нормально. Если у какого-то клуба сейчас происходят проблемы с вирусом, то они будут происходить, пока не будет вакцины», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, что в первом туре нового чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи».
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