Газизов: команда проходит тестирования на коронавирус каждые пять дней. Пока всё нормально

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о проверках команды на коронавирус.

Ранее появилась информация, что заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Зените». Петербургский клуб, которому предстоит завтра провести матч с «Локомотивом» за Суперкубок, опроверг эти слухи.

«Команда проходит тестирования каждые пять дней согласно регламенту. Например, сегодня в 10 часов проходили очередной тест. Пока всё нормально. Если у какого-то клуба сейчас происходят проблемы с вирусом, то они будут происходить, пока не будет вакцины», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, что в первом туре нового чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи».