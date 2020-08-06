Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к трём заменам в новом сезоне

Клубы английской Премьер-лиги отказались от продления правила пяти замен на новый сезон, сообщает The Telegraph.
По информации издания, члены лиги проголосовали за возвращение к привычной игре с тремя заменами. Также заявки команд будут сокращены до привычной квоты – 18 человек в запасе суммарно.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне в мировом футболе можно будет делать по пять замен. При этом решение о возможном использовании правила будут принимать организаторы соревнований. То есть оно не будет обязательным для всех.
Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.
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