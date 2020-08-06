В «Локомотиве» не выявлено заражённых коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об итогах тестирования команды на коронавирус в преддверии матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«У нас в клубе всё нормально. Если бы что-то было не так, мне бы доложили», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что в стане «Зенита» семь тестов оказались сомнительными, в связи с чем в Москву на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» отправился неполный состав. Впоследствии в «Зените» эту информацию опровергли.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России и завоевали Кубок страны, а «железнодорожники» заняли второе место в Премьер-Лиге.
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